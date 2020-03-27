Во Франции переоборудовали скоростной поезд для транспортировки тяжелобольных коронавирусом
2020-03-27 17:58:02
Салоны вагонов оборудовали по типу отделения неотложной помощи
Во Франции один из суперскоростных поездов переоборудовали для перевозки тяжелобольных пациентов в менее пораженные коронавирусом регионы. Об этом сообщает France 24.
Каждый вагон поезда рассчитан на четырех пациентов. Салоны вагонов оборудовали по типу отделения неотложной помощи. Туда поместили аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные баллоны.
Каждый вагон обслуживают 6 медицинских работников, среди которых врач интенсивной терапии, анестезиолог и три медсестры. Одновременно в поезде могут находиться 50 человек, включая пациентов и медперсонал.
По словам министра здравоохранения Оливье Верана, это первая подобная транспортировка больных коронавирусом в Европе.
"Идея заключается в том, чтобы работать со сменой регионов, чтобы брать пациентов из регионов, которые находятся на пике эпидемии, и транспортировать их в более спокойные регионы. После этого такие ротации могут происходить по всей стране или даже Европе", – пояснил он.
Как ранее сообщал Фокус:
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