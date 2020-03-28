Статистика пандемии коронавируса на 28 марта: за сутки 63,7 тыс. новых случаев Covid-19

Общее количество зараженных во всем мире приближается к 600 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Во всем мире умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.

Рост количества зараженных коронавирусом в мире (новых случаев за сутки) / Источник: университет Джона Хопкинса

Лидером по количеству зараженных остаются США. Сейчас там диагностированы 104 тыс. случаев Covid-19 (скончались 1,7 тыс., выздоровели 2,5 тыс.).

Италия с 86,4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса стала второй страной в мире, которая обогнала родину заболевания - Китай. На Аппенинском полуострове умерли 9,1 тыс. человек (вчера был установлен абсолютный антирекорд - 969 смертей за сутки), выздоровели - 11 тыс.

В Китае - 81,4 тыс. зараженных с начала эпидемии. При этом скончались 3,3 тыс. человек, сейчас еще болеют 3,1 тыс., остальные - выздоровели.

Первая десятка стран по распространению коронавируса выглядит следующим образом (количество зараженных / умерших):

США (104 256 / 1704) Италия (86 498 / 9 134) Китай (81 394 / 3 295) Испания (65 719 / 5 138) Германия (50 871 / 351) Франция (32 964 / 1 995) Иран (32 332 / 2 379) Британия (14 543 / 759) Швейцария (12 928 / 231) Южная Корея (9 478 / 144)

Как ранее сообщал Факус:

По состоянию на вечер 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом (92 новых случая за сутки).