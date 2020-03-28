Коронавирус: в Италии уже умерли более 10 тыс. человек, в США – более 100 тыс. зараженных

Количество всех погибших на планете от коронавируса приближается к 30 000

В Италии из-за коронавируса уже умерли более 10 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек, в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже антирекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти 969 смертей за сутки.

Наибольшее количество погибших за последние 24 часа приходится на наиболее пораженный регион Ломбардию: 542. Именно в Ломбардии зафиксировано больше всего умерших с начала эпидемии – 5944.

Кроме того, количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в Нью-Йорке зараженные начали умирать каждые 17 минут.

Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания.

В Иране также растет количество смертей от коронавирусной инфекции. В частности, по состоянию на 28 марта число умерших достигло 2517.

Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур, передает агентство IRNA.

За последние сутки в стране зафиксировано 139 летальных исходов.

В тяжелом состоянии находятся в Иране 3206 пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Джаханпур.

В общей сложности число зараженных коронавирусом граждан выросло в стране до 35408, вылечились 11679 человек.

Всего, по данным института Джонса Хопкинса, количество всех погибших на планете от коронавирусной инфекции приближается к 30 000.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области).

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.