В Британии аэропорт переоборудуют под морг из-за скачка смертности от коронавируса

В стране были зафиксированы 1 019 смертей

В Великобритании в аэропорту Бирмингема построят временный морг для тех, кто стал жертвой коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Так, временный морг возведут рядом с Национальным выставочным центром, где на данный момент развернут полевой госпиталь для лечения зараженных COVID-19. На первом этапе вместимость морга будет составлять 1500 человек, но в итоге это число может быть увеличено до 12 тыс. умерших.

Такое решение было принято после того, как в стране был зафиксирован резкий рост числа летальных случаев из-за коронавируса. По состоянию на 29 марта в Великобритании были зафиксированы 1 019 смертей. Наибольшее количество смертей более 150 было зарегистрировано в Вест Мидлендз.

По словам главы регионального агентства по общественному здоровью Хелен Картер, высокая смертность может быть связана с индустриальным прошлым региона и высокой долей курящих среди населения.

Всего в Великобритании – более 17 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Заболели также премьер-министр страны Борис Джонсон, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

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