Вторая волна эпидемии. Китай заявляет об опасности из-за растущего числа завезенного COVID-19
2020-03-29 15:41:00
За 7 дней Китай сообщил о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа
В воскресенье, 29 марта, в Китае заявили, что в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Так, по словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенга, повторное заражение людей может произойти из-за растущего количество случаев, когда коронавирус завозится в страну из-за границы.
Согласно данными комиссии, за последние семь дней Китай сообщил о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа, и о 6 подтвержденных случаях внутренней передачи.
"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", - сказал Фенг.
В Китае в субботу, 28 марта, было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, по сравнению с 54 в предыдущий день, причем все, кроме одного, были связаны с путешественниками, приехавшими из-за рубежа.
Всего количество смертей в мире от коронавируса превысило 30 тысяч. На первом месте по смертности оказалась Италия – 10 023 человек, Испания – 5 928, а после Китай – 3 182.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 марта США удерживают первое место по числу зараженных в мире. Всего в мире заразились коронавирусом 664 924 человека.
- 29 марта, в Украине лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели.
- Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.