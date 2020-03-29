Вторая волна эпидемии. Китай заявляет об опасности из-за растущего числа завезенного COVID-19

За 7 дней Китай сообщил о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа

В воскресенье, 29 марта, в Китае заявили, что в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Так, по словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенга, повторное заражение людей может произойти из-за растущего количество случаев, когда коронавирус завозится в страну из-за границы.

Согласно данными комиссии, за последние семь дней Китай сообщил о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа, и о 6 подтвержденных случаях внутренней передачи.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", - сказал Фенг.

В Китае в субботу, 28 марта, было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, по сравнению с 54 в предыдущий день, причем все, кроме одного, были связаны с путешественниками, приехавшими из-за рубежа.

Всего количество смертей в мире от коронавируса превысило 30 тысяч. На первом месте по смертности оказалась Италия – 10 023 человек, Испания – 5 928, а после Китай – 3 182.

Как ранее сообщал Фокус: