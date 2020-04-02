Новый рекорд. За неделю в США подано 6,65 млн заявок на пособие по безработице

Пособия по безработице в США теперь могут получать и лица, работающие не по найму, и независимые подрядчики

За неделю, завершившуюся 28 марта, в США было подано рекордное количество первичных заявок на пособие по безработице – 6,65 млн. Это в два раза больше, чем неделей ранее, когда было принято 3,31 млн заявок, сообщило министерство труда США.

Новый показатель почти в 10 раз больше рекорда, который был установлен до нынешней рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса и закрытием на карантин американских штатов и городов. В октябре 1982 года за неделю за пособиями обратились 695 тыс. человек.

Эксперты Goldman Sachs ожидали увидеть число заявок на уровне 6 млн, Bank of America – 5,5 млн, JPMorgan Asset Management – 2 млн.

"Резкий рост числа заявок на пособия по безработице отражает значительное и внезапное ухудшение ситуации на рынке труда, поскольку многие предприятия сталкиваются с резким падением потребительского спроса и принудительно закрываются", – отметил экономист Nomura Льюис Александр.

Рост числа заявок объясняется также и тем, что согласно вступившему в США в силу закону о поддержке экономики в борьбе с коронавирусом, пособия по безработице будут получать и лица, работающие не по найму, и независимые подрядчики. Ранее они пособия не получали.

Напомним, за неделю марта, закончившуюся 21 числа, продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении, сообщила исследовательская компания Nielsen. Взлет продаж объясняют тем, что люди вынуждены находиться дома из-за пандемии коронавируса и не могут посещать закрывшиеся бары и рестораны.

Как ранее сообщал Фокус: