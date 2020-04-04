В Британии медсестра умерла от коронавируса, а муж прошептал: "Не беспокойся о детях"

Ариме Насрин было 36 лет

В Великобритании медсестра скончалась от COVID-19 через несколько минут после того, как ее муж прошептал: "Не беспокойся о детях".

Об этом сообщает The Mirror.

Ариме Насрин было 36 лет, она скончалась от вируса после того, как она усердно работала, чтобы защитить других.

Ее семья рассказала о ее последних часах: она общалась с мужем, тот ей пообещал, что будет заботиться об их детях.

31-летняя сестра Аримы Эш рассказала, как медработники убеждали ее мужа не обнимать ее. Эш добавила, что ее убитый горем муж должен был быть с женой в ее последние минуты.

"Арима была на аппарате ИВЛ, и перед самой смертью ее муж сказал ей: "Не беспокойся о детях", – говорит Эш.

"Она заплакала. Врачи сказали, пожалуйста, не обнимайте ее из-за вируса, но он сказал, что должен. Затем она скончалась", – добавила она. Без матери остались трое детей.

Эш рассказала, как она видела свою сестру "мученицей", поскольку она "отдала свою жизнь, защищая других и заботясь о пациентах".

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