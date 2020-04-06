США дают Индии $3 миллиона на борьбу с COVID-19 и ждут поставки гидроксихлорохина
2020-04-06 14:50:00
Президент США попросил премьер-министра Индии о поставках противомалярийного препарата
Индия рассматривает просьбу президента США Дональда Трампа о поставке противомалярийного препарата, который по его мнению, "изменит правила игры" в борьбе против COVID-19. Об этом сообщает ВВС.
Телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Трампом состоялся в воскресенье, 5 апреля, после того, как Индия запретила экспорт гидроксихлорохина, который производится в стране в больших количествах.
Согласно сообщениям индийских СМИ, теперь страна рассматривает возможность поставки препарата в США. Препарат гидроксихлорохин, по своему действию, очень похож на хлорохин, и является одним из старейших противомалярийных препаратов.
Трамп уже давно рекламирует препарат, как эффективный способ борьбы с коронавирусом, что не было доказано в ходе клинических исследований. По его словам, препарат был одобрен на территории США в случае, если пациент находится в критическом состоянии.
В это же время, США приняли решение выделить 3 млн долларов на борьбу с коронавирусом Индии.
По словам посла США в Индии Кеннета Джастера, USAID, Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также другие агентства будут тесно сотрудничать с Индией в борьбе с пандемией.
Выделенные средства будут использованы для поддержки работы USAID, а также ВОЗ в Индии, что в свою очередь, должно укрепить службу здравоохранения в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
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- А 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19. Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась.