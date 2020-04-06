Военные, которые сбили боинг МАУ, хорошо выполнили свои обязанности, – иранский депутат
2020-04-06 15:42:00
За сбитый в январе самолет МАУ никого не арестовали
Иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны. Об этом пишет Al Arabia.
В частности, в конце января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении самолета МАУ возле Тегерана, находится в тюрьме.
Кроме того, Хассан Норузи назвал сбитие авиалайнера иранскими военными "хорошим выполнением обязанностей".
"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", – заявил он.
Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".
"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", – сказал он.
Норузи добавил, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.