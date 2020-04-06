Военные, которые сбили боинг МАУ, хорошо выполнили свои обязанности, – иранский депутат

За сбитый в январе самолет МАУ никого не арестовали

Иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны. Об этом пишет Al Arabia.

В частности, в конце января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении самолета МАУ возле Тегерана, находится в тюрьме.

Кроме того, Хассан Норузи назвал сбитие авиалайнера иранскими военными "хорошим выполнением обязанностей".

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", – заявил он.

Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", – сказал он.

Норузи добавил, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

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