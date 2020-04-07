В Китае впервые не было умерших. Статистика пандемии коронавируса в мире на 7 апреля
2020-04-07 08:04:00
С начала текущих суток в мире умерли уже 113 человек, больше всего в США (70) и Мексике (31)
Китайские власти 7 апреля сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса – впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе. Количество случаев заболевания в материковом Китае сокращается с марта, но страна сталкивается со второй волной инфекций, уже из-за рубежа, причем официальные органы здравоохранения сообщают в общей сложности о почти 1 тыс. импортированных случаев. За минувшие сутки в Китае выявлено 39 новых случаев заболевания.
По состоянию на утро 7 апреля, по данным Worldometers, в мире подтверждено 1 347 235 случаев заражения, умерли 74 767 человек, выздоровели – 286 234.
За сутки 6 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 73 142 человек. Накануне прирост составил 71,4 тыс., днем ранее – 84,8 тыс., двумя днями ранее – 101,5 тыс.
Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях. С начала текущих суток в мире умерли уже 113 человек, больше всего в США (70) и Мексике (31).
Статистика коронавируса по топ-10 странам (данные о новых случаях приведены с начала текущих суток)
Как ранее сообщал Фокус:
- Заболевший коронавирусом и находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".