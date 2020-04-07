В Китае впервые не было умерших. Статистика пандемии коронавируса в мире на 7 апреля

С начала текущих суток в мире умерли уже 113 человек, больше всего в США (70) и Мексике (31)

Китайские власти 7 апреля сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса – впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе. Количество случаев заболевания в материковом Китае сокращается с марта, но страна сталкивается со второй волной инфекций, уже из-за рубежа, причем официальные органы здравоохранения сообщают в общей сложности о почти 1 тыс. импортированных случаев. За минувшие сутки в Китае выявлено 39 новых случаев заболевания.

По состоянию на утро 7 апреля, по данным Worldometers, в мире подтверждено 1 347 235 случаев заражения, умерли 74 767 человек, выздоровели – 286 234.

За сутки 6 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 73 142 человек. Накануне прирост составил 71,4 тыс., днем ранее – 84,8 тыс., двумя днями ранее – 101,5 тыс.

Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях. С начала текущих суток в мире умерли уже 113 человек, больше всего в США (70) и Мексике (31).

Статистика коронавируса по топ-10 странам (данные о новых случаях приведены с начала текущих суток)

Как ранее сообщал Фокус: