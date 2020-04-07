РФ заплатила 5 млн долларов за право проведения ЧМ-2018 по футболу, – Минюст США
2020-04-07 12:58:00
От России, по мнению Минюста, получил взятку в 5 млн долларов экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер
Министерство юстиции США обнародовало доклад о взятках чиновников ФИФА, касающихся чемпионатов мира по футболу, один из которых прошел в России в 2018 году.
В заключении подробно говорится о деньгах, которые были выплачены пяти высокопоставленным лицам ФИФА перед голосованием 2010 года.
В частности, от России, по мнению Минюста, получил взятку в 5 млн долларов экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер. Деньги, предположительно, поступили ему от 10 различных подставных компаний, в том числе через офшоры в Кипре и Британских Виргинских островах. Представителю исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро от России за голос обещали 1 млн долларов.
Кроме того, в докладе Минюста утверждается, что при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022 также было место коррупции. В частности, Катар подкупил экс-президента Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывшего вице-президента ФИФА Николаса Леоза (умер в 2019 году) и представителя Аргентины в исполкоме Хулио Грондона (умер в 2014 году).
Как ранее сообщал Фокус:
- Право на проведение турнира Россия получила 2 декабря 2010 года. Великобритания выпала из борьбы за чемпионат уже после первого тура. Во втором туре проиграли также двойные заявки Испании и Португалии, а также Нидерландов и Бельгии. В адрес России уже звучали обвинения о нечестной борьбе на выборах, однако ФИФА не выявила нарушений в процессе выбора хозяина ЧМ 2018 года.
- Выборы хозяина ЧМ 2022 состоялись в декабре 2010 года. Катар опередил Австралию, США, Южную Корею и Японию.
- В рамках расследования о присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года во Франции был арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини. В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА, новым руководителем организации стал Александер Чеферин.
- В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно запретил бывшему вице-президенту организации Джеку Уорнеру заниматься футбольной деятельностью. По данным ФИФА, Джек Уорнер совершил "много различных нарушений и делал это неоднократно и постоянно".