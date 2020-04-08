В США сменился министр ВМС на фоне скандала с заразившимся экипажем авианосца "Теодор Рузвельт"

Командир корабля, сообщивший о вспышке коронавируса, тоже заразился

Глава Пентагона Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли и назначил на его должность заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона. Томас Модли подал заявление об отставке после резких высказываний в адрес командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьера, на котором произошла вспышка коронавируса.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Модли сам принял решение об отставке. При этом он считает, что Бретт Крозьер совершил ошибку, написав письмо в Пентагон. "Честно говоря это выглядело ужасно. Это же не урок литературы. Он – командир огромного корабля, работающего на атомной энергии, и не должен был рассказывать обо всем этом в письме, он мог бы позвонить и рассказать, и что-то предложить", – сказал Трамп.

Ранее группа членов Конгресса США от Демократической партии призвала министра обороны США снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС, который назвал Бретта Крозьера "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

5 апреля стало известно, что у Крозьера обнаружен коронавирус. Он заболел за несколько дней до увольнения.

Бывший офицер ВМС США и советник министра обороны в администрации Рональда Рейгана Лоуренс Корб назвал письмо Крозье необычным шагом, который доказывает, что капитан волновался за свой экипаж больше, чем за перспективы стать адмиралом. Такая забота выразилась в отношении коллектива: видео, на котором экипаж громкими аплодисментами провожает своего бывшего командира с борта авианосца, стало вирусным.

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