Ракета с космонавтами для МКС успешно стартовала с "Байконура"

Стыковка космического корабля с МКС должна состояться в 17:15 по киевскому времени

С космодрома "Байконур" (Казахстан) к международной космической станции (МКС) стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16". Это первый пилотируемый запуск в этом году. Корабль успешно выведен на расчетную орбиту. Стыковка корабля с МКС планируется в 17:15 по киевскому времени, он доставит космонавтов экспедиции МС-62/63.

К МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и NASA – Крис Кэссиди, который назначен командиром экспедиции. По плану экипаж проведет на МКС 196 суток. На время их экспедиции запланировано около 50 научных исследований и экспериментов.

Перед старом космонавты были помещены на карантин, более длительный, чем обычно.

Как ранее сообщал Фокус: