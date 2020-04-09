С начала пандемии коронавируса за пособием по безработице обратились почти 17 млн американцев

В начале мая уровень безработицы в США может достичь 15%

С начала пандемии коронавируса за пособием по безработице обратились 16,8 млн американцев, в том числе 6,6 млн за последнюю неделю. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные американского Министерства труда.

Издание отмечает, что приведенные цифры свидетельствуют, что за последние три недели в США потерял работу примерно каждый десятый. Ожидается, что в апреле работу могут потерять 20 млн человек, а в начале мая уровень безработицы в США достигнет 15%.

В связи с ведением карантинных мер в стране, по состоянию на данный момент уже 48 американских штатов закрыли второстепенные предприятия. Рестораны, гостиницы и торговые центры закрываются из-за потери доходов. Многие малые бизнесы были вынуждены уволить миллионы человек.

Издание приводит данные Morgan Stanley, согласно которым в последнюю неделю марта розничная торговля непродовольственными товарами в США сократилась на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток в аэропортах упал на 95%. Доходы гостиниц обвалились на 80%.

По прогнозам аналитиков, несмотря на 2,2 трлн долларов помощи, выделенных правительством США, внезапная остановка значительной части экономики приведет к сокращению ВВП на 30%.

Деньги, выделенные на помощь, в частности, предусматривают выплату безработным 600 долларов в неделю, что эквивалентно 15 долларам в час за 40-часовой рабочий день. Платить пособие будут до четырех месяцев.

Издание отмечает, что принятые меры должны помочь работникам с низким доходом пережить острую фазу кризиса, повысить покупательную способность населения, и тем самым поддержать экономику.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.