Коронавирус в США: в штате Нью-Йорк суточная смертность достигла максимума

Губернатор штата заявил, что Нью-Йорку удалось "выровнять кривую", но предостерег от ослабления карантинных ограничений

В американском штате Нью-Йорк резко снизилось количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией, однако количество летальных случаев достигло максимума. Об этом пишет Reuters.

Губернатора штата Эндрю Куомо заявил, что за последние 24 часа число людей, поступивших в больницу, упало до минимума с начала вспышки болезни. По его мнению, это свидетельствует о том, что карантинные меры, принятые в штате, работают.

В то же время за последние сутки количество летальных случаев достигло рекордного уровня – скончались 799 человек. Общее количество жертв инфекции теперь составляет 7067 человек (это примерно половина от всех случаев смерти от коронавируса в США).

Губернатор заявил, что Нью-Йорку удалось "выровнять кривую", но предостерег от ослабления карантинных ограничений.

"Если мы прекратим делать то, что делаем, печальные цифры полезут вверх. Мы не сможем справиться с наихудшим сценарием", – сказал Куомо.

Он напомнил, что пандемия испанского гриппа в начале XX века проходила в три этапа, и считает, что такое же развитие событий может спровоцировать и несвоевременная отмена карантина.

По данным агентства Reuters, в США зарегистрировано 443 499 случаев заражения коронавирусом, из которых скончались 15 720 человек. В штате Нью-Йорк, самом пострадавшем штате Америки, более 159 тыс. заболевших.



Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп признал штаты Нью-Йорк и Вашингтон зонами крупного бедствия, наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса COVID-19. Туда отправили отряды Национальной гвардии.

Президент США Дональда Трамп передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк.