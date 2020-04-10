ЕС выделит 500 млрд евро на спасение экономики: это втрое меньше чем просил центробанк

Финансовую помощь направят странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса

Министры финансов ЕС согласовали выделение 500 млрд евро европейским странам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Президент Еврогруппы (совет министров финансов стран-членов ЕС) Мариу Сентено объявил о достигнутой договоренности после дискуссий, прошедших в Брюсселе.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что пандемия коронавируса превратит экономический рост в "резко отрицательный" в 2020 году. По ее словам, ожидается сильнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии

На переговорах в Брюсселе министры ЕС так и не одобрили требование Испании и Италии разделить потери от кризиса путем выпуска так называемых коронаоблигаций.

Также сумма окончательно согласованного пакета помощи оказалась меньше, чем рекомендовал Европейский центральный банк (ЕЦБ). Банк заявлял, что блоку может понадобиться до 1,5 трлн евро для преодоления кризиса.

Несмотря на это, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр приветствовал соглашение как самый важный экономический план в истории ЕС.

"Европа решила и готова противостоять серьезности кризиса", – написал Ле Мэр в Twitter.

Основным инструментом плана спасения является Европейский стабилизационный механизм, фонд спасения ЕС, который выделит 240 млрд евро для стран-должников, находящихся под давлением.

Министр ЕС также договорились о других мерах, включая 200 млрд евро в виде гарантий Европейского инвестиционного банка и проекте Европейской комиссии для национальных схем краткосрочной работы.

Пандемия коронавируса выявила глубокие разногласия в Европе, где Италия и Испания обвинила северные страны, во главе с Германией и Нидерландами, что они не предпринимают достаточных усилий.

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