Французским футболистам рекомендовали отказаться от 20% до 50% своей зарплаты

Размер сокращения зависит от величины зарплаты

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) и министерство экономики и финансов достигли соглашения о том, чтобы рекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил ESPN.

Игрокам, которые зарабатывают после уже введенных сокращений от 10 000 до 20 000 евро в месяц предложено сократить на 20%, от 20 000 до 50 000 евро – 30%, от 50 000 до 100 000 евро – 40%, более 100 000 евро – 50%.

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Сейчас игроки получают примерно 70% от их обычной заработной платы. Государство помогает наиболее пострадавшим клубам, но такая помощь не может быть долгой.

"Мы не можем никого принуждать к сокращению зарплаты, – сказал президент UNFP Филипп Пайа. – Подавляющее большинство не пойдет против этого. Мы советуем всем принять это решение, поскольку оно спасет рабочие места. Без этого наша профессия пострадает".

Напомним, сокращение зарплат на время приостановки футбольного сезона – распространенная практика для европейских клубов. Так "Реал Мадрид" принял решение о сокращении заработных плат на 10% или 20% в этом году. "Барселона" снижает зарплаты игрокам на 70%, кроме того, они будут скидываться на зарплату техническому персоналу.

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