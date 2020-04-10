Французским футболистам рекомендовали отказаться от 20% до 50% своей зарплаты
2020-04-10 14:37:08
Размер сокращения зависит от величины зарплаты
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) и министерство экономики и финансов достигли соглашения о том, чтобы рекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил ESPN.
Игрокам, которые зарабатывают после уже введенных сокращений от 10 000 до 20 000 евро в месяц предложено сократить на 20%, от 20 000 до 50 000 евро – 30%, от 50 000 до 100 000 евро – 40%, более 100 000 евро – 50%.
Сейчас игроки получают примерно 70% от их обычной заработной платы. Государство помогает наиболее пострадавшим клубам, но такая помощь не может быть долгой.
"Мы не можем никого принуждать к сокращению зарплаты, – сказал президент UNFP Филипп Пайа. – Подавляющее большинство не пойдет против этого. Мы советуем всем принять это решение, поскольку оно спасет рабочие места. Без этого наша профессия пострадает".
Напомним, сокращение зарплат на время приостановки футбольного сезона – распространенная практика для европейских клубов. Так "Реал Мадрид" принял решение о сокращении заработных плат на 10% или 20% в этом году. "Барселона" снижает зарплаты игрокам на 70%, кроме того, они будут скидываться на зарплату техническому персоналу.
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