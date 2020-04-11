Статистика коронавируса в мире на 11 апреля: в США за сутки умерли 2108 пациентов

Лидерами по заболеваемости остаются США

По состоянию на утро 11 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Всего на данный момент инфицированы 1 698 426 человек. Из них 102 774 умерли, более 376 тысяч выздоровели.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 501 560, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.

По количеству умерших лидерами также остаются США. За минувшие сутки там установлен новый антирекорд смертности от коронавируса: там скончались 2108 пациентов.

Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.

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