В США рестораны продают с бургерами корм для собак и дарят туалетную бумагу

Ресторанный бизнес вынужден подстраиваться под новые реалии пандемии коронавируса

В США некоторые рестораны и закусочные начали доставлять с едой туалетную бумагу и корм для домашних животных. Об этом сообщает Washington Post.

По данным Национальной ассоциации ресторанов США, карантин из-за коронавируса нанес колоссальный удар по ресторанной индустрии, которая уже потеряла 3 млн рабочих мест и сократила продажи на 25 млрд долларов. Из-за этого, ресторанный бизнес вынужден приспосабливаться к новым реалиям и добавлять с писок своих сервисов новые.

Так, сеть закусочных Panera Bread, где продажи сократились на 50%, начала продавать фрукты, овощи, хлеб и молочные продукты в более чем 1800 своих точках. Сеть ресторанов Denny в Калифорнии и Орегоне продают теперь колбасные изделия, рулеты, нарезанный лук и так далее.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway теперь привозят пастрами, тертую моцареллу и маринованные овощи. А California Pizza Kitchen торгует замороженными креветками, соусами и пирогами.

Некоторые владельцы бизнеса пошли еще дальше. Например, британско-американский паб Alibi в Вашингтоне, который был ориентирован на туристов, начал доставлять готовые блюда, продукты с ферм в Мэриленде и Северной Каролине, деликатесы и свежий хлеб. При этом, к заказам на 25 долларов и выше прилагаются бесплатные рулоны туалетной бумаги.

Также заведение готовится в ближайшее время запустить продажи корма для собак.

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