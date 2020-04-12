США спонсировали эксперименты с коронавирусом и летучими мышами в Ухане, – СМИ

Вирус якобы могли невольно распротранять именно сотрудники лаборатории в Ухане, утверждают журналисты

Уханьский институт вирусологии проводил эксперименты на летучих мышах за деньги США. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Так, по данным издания, правительство США якобы выделило китайцам $3,7 млн на научные эксперименты. Подопытными стали летучие мыши, которых в Ухань привезли из китайской провинции Юньнань.

Журналисты утверждают, будто китайские вирусологи случайно "подхватили" коронавирус – на них попала кровь зараженных летучих мышей. Впоследствии они якобы и начали невольно распространять вирус среди своих сограждан.

Между тем, в институте есть свыше 1500 штаммов вирусов, в частности и тех, которые переносятся летучими мышами, отмечает издание.

В Ухане есть еще одно учреждение (Уханьский центр контроля за заболеваниями), в котором якобы проводились эксперименты на животных. Их целью было изучить передачу коронавирусов.

Примечательно, что оба исследовательских центра находятся поблизости рынка, с которого, по официальной версии, и начал распространяться SARS-CoV-2.

Интересно и то, что институт в Китае решили построить после вспышек коронавируса в 2002 и 2003 годах. От тогдашней эпидемии погибли 775 человек во всем мире.

Китайцы отвергают все обвинения и говорят, что пандемия началась точно не из-за их экспериментов на летучих мышах.

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