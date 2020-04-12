В США – 20 тыс. инфицированных за день. Статистика коронавируса на вечер 12 апреля

Также Америка с 21 721 летальными исходами - первая в мире по смертности от COVID-19

По состоянию на вечер 12 апреля в мире зарегистрировано 1 840 476 случаев коронавируса при 113 384 летальных исходах. 421 767 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидирует в "топе" по заболевамости США, где коронавирус "подхватили" 553 099 человека – за день в Штатах заболели чуть больше 20 тыс. человек. Также Америка – первая по смертности от COVID-19 (21 721 летальных исходов).

За США идут Испания (166 019 инфицирований и 16 972 смертей), Италия (156 363 – 19 899) и Франция (132 591 – 14 393).

В стране-родителе коронавируса – Китае – за день зафиксировано только 99 случаев инфицирования при полном отсуствии летальных исходов.

Примечательно, что в "топ-10" по заболеваемости COVID-19 вошли сразу 6 европейских стран. Полный список выглядит следующим образом:

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 11 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближалось к 1,7 миллиона человек. Лидерами по заболеваемости оставались США – 501 560, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.