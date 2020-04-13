К картонным кроватям прилагаются одеяла и подушки

В токийском аэропорту "Нарита" в зоне выдачи багажа появился "отель" из картонных коробок. К картонным кроватям прилагаются одеяла и подушки, сообщает Reuters

Картонный "отель" придумали для пассажиров международных рейсов, которые вынуждены ночевать в аэропорту до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Япония сократила количество международных авиарейсов и закрыла одну взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нарита. Тем не менее, многие рейсы по-прежнему совершаются, в том числе и в наиболее пострадавшие от инфекции США и Италию. Однако по возвращению из-за рубежа пассажиры обязаны пройти тест на коронавирус. Покинуть аэропорт они могут лишь при положительном результате.

Обычно результат теста приходит за 6 часов или даже быстрее. Тем не менее, регулярно происходят задержки, в результате которых ожидание занимает 1-2 дня. Если такое случается, то пассажиры могут покинуть аэропорт – однако им запрещено пользоваться общественным транспортом. Пассажиры, которых друзья или родственники не могут встретить на личном автомобиле, должны ждать результат теста в аэропорту.

Картонные кровати предназначены для использования в эвакуационных центрах во время стихийных бедствий: картон в них очень прочный.

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в Японии коронавирусом заразились почти 7 400 человек, а умерли – 123 человека.

Аэропорт "Нарита" занимает второе место в Японии по пассажирообороту; по грузообороту – первое место в Японии и третье в мире.

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