Полиция Эквадора вынесла тела 800 умерших из домов в центре вспышки коронавируса

2020-04-13 20:42:55

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Из-за высокой смертности власти города Гуаякиль решили производить гробы из строительного картона

В Эквадоре, в городе Гуаякиль, который оказался в центре вспышки коронавируса, полиция забирает тела умерших  прямо из мест их жительства. Об этом пишет Independent.

Руководитель оперштаба, который координирует работу полицейских и военных Хорхэ Уэйт говорит о "более чем 700 умерших". Позже он в Twitter сообщил точное количество погибших – 771 человек. И речь идет только о тех, кто умер дома.

В эквадорских больницах ситуация не лучше: полицейские забрали из медучреждений еще 631 тело. При этом, от чего конкретно умерли жители города – не уточняется.

Полиция начала выносить тела умерших, поскольку местные похоронные службы не справляются с резким увеличением количества смертей в городе.

По данным Worldometers, в Эквадоре – 7 466 случаев инфицирования коронавирусом при 333 летальных исходах. Но президент страны Ленин Морено говорит, что цифры будут еще выше, ведь по Эквадору не проводится широкомастабное тестирование на COVID-19.

Немногим ранее Хорхэ Уэйт, ссылаясь на слова медиков, говорил, что смертей от "связанных с COVID-19 болезней" будет от 2,5 до 3,5 тыс. И это только в провинции Гуаяс.

Из-за высокой смертности власти Гуаякиля решили, пишет издание, производить гробы из строительного картона.

эквадор, картонные гробы, гуаякиль

Один из главных местных футбольных клубов тоже "пожертвовал" городу несколько сотен гробов. Правда, деревянных.

Из-за сложившейся ситуации вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер извинился перед народом. "Мы все наблюдали ужасную картину, которая никогда не должна была случиться. Поэтому, как ваш слуга, я прошу у вас прошения", – сказал он.

Ранее уже сообщалось, что в больницах и моргах Гуаякиля не осталось свободных мест, поэтому родственникам жертв коронавируса приходится оставлять трупы на улицах. Многие семьи подтверждают, что у их близких были симптомы коронавируса, но они умерли так и не дождавшись места в перегруженных больницах.

Напомним, вспышка коронавируса в Гуаякиле началась в конце марта. Теперь миру грозит дефицит бананов. Эквадор главный поставщик бананов в мире, а вспышка COVID-19 в его крупнейшем порту существенно усложняет их экспорт.

Кроме этого, вспышка в провинции Гуаяс, где температура сейчас колеблется от 24 до 31 градусов по Цельсию, поставила под сомнение мнение некоторых ученых о том, что теплая погода замедлит распространение COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

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