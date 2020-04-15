"Шуфутинский всем нам в помощь". Шнуров высмеял перенос в РФ Дня окончания Второй мировой войны

Музыкант пошутил, что такое решение сделает жизнь россиян лучше

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял решение Госдумы РФ о изменении даты празднования окончания Второй мировой войны. Стихотворение с использованием ненормативной лексики музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Шнуров саркастически заметил, что после переноса памятного дня жизнь россиян обязательно изменится к лучшему, а также вспомнил об известной песне Михаила Шуфутинского "Третье сентября", которая ежегодно вызывает волну мемов в сети.

Стихотворение Шнурова звучит следующим образом:

Дума на своей волне,

Но теперь мы все спокойны,

Жизнь наладится вполне,

*** там нам кризис, вирус,

Кто придумал в сей момент,

Столь необходимый миру,

Важный двинуть документ?

Кто-то умный, ***, как овощ,

Это мягко говоря.

Шуфутинский всем нам в помощь,

Снова третье сентября.

Напомним, депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором и третьем чтении законопроект о переносе со 2 на 3 сентября празднования Дня окончания Второй мировой войны.

Отметим, что моментом окончания Второй мировой войны считается подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции на борту американского линкора "Миссури" 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 по московскому). В 1945 и в 1946 году 3 марта в СССР отмечали победу над Японией, но с 1947 года это день снова стал рабочим. С 2010 года в РФ 2 сентрября отмечали День окончания Второй мировой.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили учредить новый праздник – День победы над милитаристской Японией.