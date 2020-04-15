Для этого он должен был 100 раз обойти свой 25-метровый двор

99-летний ветеран войны из Великобритании Том Мур собрал около 6 миллионов долларов для Национальной службы здравоохранения.

Об этом сообщает CNN.

Для этого он должен был 100 раз обойти свой 25-метровый двор.

Первоначально он поставил себе цель собрать 1000 фунтов стерлингов к своему 100-летию и каждый день ходил по 10 кругов в своем саду, но в течении 24 часов он привысил эту цель.

Теперь ветеран планирует завершить 100 кругов к концу четверга.

Мур получил образование инженера-строителя, после чего был зачислен в британскую армию во время Второй мировой войны, во время которой он служил в Индии, Индонезии и Великобритании. Позже он стал управляющим директором производителя бетона.

Его дочь, Ханна Ингрэм-Мур рассказала, что ее отец ежедневно занимался физическими упражнениями после недавней частичной замены тазобедренного сустава, и она предложила ему делать это ежедневно, чтобы собрать средства.

Чтобы повысить осведомленность о сборе средств, ее сын, 16-летний Бенджи, создал учетную запись в Twitter для своего деда.

"Мы создали аккаунт 8 апреля, и мы объясняли, где находятся подписчики, и он теперь читает Twitter каждый день", – сказала Ханна.

Она сказала, что пожертвования его "взволновали", добавив, что он "очень впечатлен и благодарен британской общественности за их щедрость".

Том Мур живет со своей дочерью, зятем и двумя внуками после смерти его жены в 2006 году.

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