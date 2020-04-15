Собрал 6 млн долларов. В Великобритании 99-летний ветеран в поддержку медиков ходит вокруг своего двора
2020-04-15 18:25:00
Для этого он должен был 100 раз обойти свой 25-метровый двор
99-летний ветеран войны из Великобритании Том Мур собрал около 6 миллионов долларов для Национальной службы здравоохранения.
Об этом сообщает CNN.
Для этого он должен был 100 раз обойти свой 25-метровый двор.
Первоначально он поставил себе цель собрать 1000 фунтов стерлингов к своему 100-летию и каждый день ходил по 10 кругов в своем саду, но в течении 24 часов он привысил эту цель.
Теперь ветеран планирует завершить 100 кругов к концу четверга.
Мур получил образование инженера-строителя, после чего был зачислен в британскую армию во время Второй мировой войны, во время которой он служил в Индии, Индонезии и Великобритании. Позже он стал управляющим директором производителя бетона.
Его дочь, Ханна Ингрэм-Мур рассказала, что ее отец ежедневно занимался физическими упражнениями после недавней частичной замены тазобедренного сустава, и она предложила ему делать это ежедневно, чтобы собрать средства.
Чтобы повысить осведомленность о сборе средств, ее сын, 16-летний Бенджи, создал учетную запись в Twitter для своего деда.
"Мы создали аккаунт 8 апреля, и мы объясняли, где находятся подписчики, и он теперь читает Twitter каждый день", – сказала Ханна.
Она сказала, что пожертвования его "взволновали", добавив, что он "очень впечатлен и благодарен британской общественности за их щедрость".
Том Мур живет со своей дочерью, зятем и двумя внуками после смерти его жены в 2006 году.
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