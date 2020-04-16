Статистика коронавируса в мире на 16 апреля: Количество инфицированных в мире превысило 2 млн человек

В США за сутки заразились более 30 тыс.

По состоянию на утро 16 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 2 063 161 человек, из которых 137 020 скончались и 512 092 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 638 111 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания – 180 659 человек. За ней следуют Италия – 165 155, Германия – 134 753, Франция – 134 582.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 30 844 человек. В Италии умерло 21 645 пациентов с коронавирусом, в Испании – 18 812, во Франции – 17 167, в Великобритании – 12 868.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки в мире заразились коронавирусом 84 тыс. человек. Больше всего новых заражений диагностировали в США – 30 тысяч. Вслед за США идет Испания с 6,6 тыс. новых инфицированных. За это же время в Великобритании подтвердили –4,6 тыс. новых случаев, во Франции – 4,5 тыс. в Турции – 4,3 тыс., в России – 3,4 тыс., в Бразилии – 3,3 тыс., в Италии – 2,6 тыс., в Германии – 2,5 тыс., в Иране – 1,5 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели.