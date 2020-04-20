Статистика коронавируса в мире на 20 апреля: выздоровели 625 128 человек

Всего коронавирусом в мире заражено 2 407 341 человек

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирус был подтвержден у 2 407 341 человека. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 165 069 человек, а выздоровели 625 128 человек.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных. На втором месте остается Испания – 198 674, Италия – 178 972, Франция – 152 894, Германия – 145 742 и Великобритания – 120 067.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 40 565, Испания – 20 453, Италия – 23 660, Франция – 19 718, Великобритания – 16 060.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус: