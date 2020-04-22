Создатель Telegram: После пандемии мир уже не вернется к нормальному состоянию

В этом месяце Telegram верифицировал и начал продвигать 17 каналов Министерств здравоохранения в разных странах мира

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что из-за пандемии коронавируса мир уже никогда не вернется к прежнему состоянию, и нас ожидает "цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Когда она (пандемия) закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию", – написал Дуров.

По его мнению, сейчас наступил момент, когда решается, будет ли новый мир лучше того, который был до коронавируса.

"Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", – написал Дуров.

Он также считает, что изоляция – это шанс для всех создать "лучшую версию себя", а также для технологий доказать свою ценность.

Основатель мессенджера также сообщил, что, хотя Telegram не та компания, которую можно считать сотрудничающей с госструктурами, он помогает правительствам распространять информацию о коронавирусе. Так, в этом месяце Telegram верифицировал и начал продвигать 17 каналов Министерств здравоохранения в разных странах мира.

В дополнение к этому Telegram позже представит проект, облегчающий проблему обучения во время самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 22 апреля, в мире коронавирус был подтвержден у 2,557,504 человек. От COVID-19 умерли 177,662 человека, а выздоровели 694,881 человек.