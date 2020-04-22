Трамп прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына: Желаю ему всего хорошего
2020-04-22 15:28:00
Американский президент отметил, что у него с главой КНДР сложились хорошие отношения
Президент США Дональд Трамп на брифинге прокомментировал слухи о возможной болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он заявил, что не располагает точной информацией о состоянии его здоровья, но пожелал ему всего хорошего.
Фрагмент брифинга опубликовал телеканал MSNBC.
"Поступают сообщения, но мы не знаем... Я могу только сказать, что желаю ему всего хорошего, потому что, если он находится в таком состоянии, о котором говорят, это очень серьезное состояние", – сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что у него с Ким Чен Ыном сложились хорошие отношения.
"Если бы кто-то другой был на посту (президента США) прямо сейчас, мы бы воевали с Северной Кореей... Так что я просто должен сказать Ким Чен Ыну, что я очень желаю ему удачи", – сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что пока никто не подтвердил информацию о болезни лидера КНДР.
"Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю", – резюмировал Трамп.
Отметим, в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце.
Как ранее сообщал Фокус:
- В СМИ появились сообщения, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации.
- Ким Чен Ын пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. По данным СМИ, он перенес серьезную операцию.