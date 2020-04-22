Трамп дал добро на уничтожение всех иранских военных кораблей, которые будут преследовать флот США

В ответ на слова Трампа в военных силах Ирана сказали, что США должны сконцентрироваться не на Иране, а на спасении своей армии от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корбали США.

Об этом пишет агентство Reuters.

Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после инцидента в Персидском заливе, у берегов Кувейта, когда 11 кораблей Корпуса стражей исламской революции близко подошли к американскому флоту.

В ответ на слова Трампа в военных силах Ирана сказали, что США должны сконцентрироваться не на Иране, а на спасении своей армии от коронавируса.

"Вместо того, чтобы запугивать других, американцам нужно направить усилия на спасения тех военных, которые подхватили коронавирус", – заявил бригадный генерал Аболфази Шехарчи.

Как раз сегодня Корпус стражей исламской революции запустил в космос первый иранский военный спутник. Аппарат с названием "Noor-1" ("Свет"), успешно выведен на космическую орбиту.

Спутник выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qassed ("Посланник"). Другие технические подробности не приводятся.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.