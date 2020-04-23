В США от COVID-19 скончался столетний ветеран. В 1919 году от испанки умер его брат-близнец

2020-04-23 10:51:54

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Филипп Канн пережил Великую Депрессию и выжил под атакой снайперов

100-летний ветеран Второй мировой войны, Филипп Кан из Лонг-Айленда, Нью-Йорк, скончался от коронавируса, тогда как его брат-близнец умер в 1919 году во время другой пандемии - испанского гриппа. Об этом пишет CNN.

Филипп Кан родился в семье польских евреев 15 декабря 1919 года. В мире бушевала эпидемия "испанки", или испанского гриппа, заболевания, которое унесло более 50 миллионов жизней.

филипп кан, ветеран

Брат-близнец Филиппа, Сэмюэль, умер от испанки, прожив несколько недель.

Отец Филиппа был пекарем, но юноша стал военным, был пилотом во время Второй мировой войны, выжил в снайперской атаке на Иводзиме, и во взрыве мины-ловушки: его отбросило на несколько метров - он частично оглох в результате травмы. После войны Филипп работал электриком, участвовал в постройке печально известных Башен-близнецов.

филипп кан

Филипп Кан во время Второй Мировой войны

филипп кан

Филипп Кан на строительстве Башен-близнецов

Родные ветерана рассказывают, что он всегда вспоминал своего умершего брата и болезнь, что его унесла, и особенно часто в последнее время. "Я выжил в последней пандемии, что случилась на Земле, но пандемия случится снова", - говорил Филипп.

Мужчина заболел коронавирусом во время своего пребывания в доме престарелых. Скончался на прошлой неделе.

филипп кан с семьей

Филипп Кан с семьей/Все фото из открытых источников

Ему полагались пышные военные похороны, но семья, которая живет в разных штатах, не смогла собраться, поэтому они выказывали соболезнования виртуально.

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