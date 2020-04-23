После угроз Трампа Иран разрешил своим ВМС открывать огонь по американским кораблям
2020-04-23 15:48:19
Накануне глава Белого дома дал указание своим ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. В Тегаране сделали аналогичное заявление
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в в эфире телеканала IRINN.
"Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических военно-морских сил США будут угрожать нашим гражданским судам или военным кораблям", – сказал он.
Одновременно Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз от американских войск в Персидском заливе. Ноту протеста передали американским властям через посла Швейцарии в Тегеране.
Напомним, 22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после инцидента в Персидском заливе, у берегов Кувейта, когда 11 катеров Корпуса стражей исламской революции близко подошли к американским кораблям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.