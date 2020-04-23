После угроз Трампа Иран разрешил своим ВМС открывать огонь по американским кораблям

Накануне глава Белого дома дал указание своим ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. В Тегаране сделали аналогичное заявление

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в в эфире телеканала IRINN.

"Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических военно-морских сил США будут угрожать нашим гражданским судам или военным кораблям", – сказал он.

Одновременно Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз от американских войск в Персидском заливе. Ноту протеста передали американским властям через посла Швейцарии в Тегеране.

Напомним, 22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после инцидента в Персидском заливе, у берегов Кувейта, когда 11 катеров Корпуса стражей исламской революции близко подошли к американским кораблям.

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