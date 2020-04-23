В туалет – по "светофору". Итальянская компания придумала, как организовать работу на карантине
2020-04-23 20:30:47
Руководство компании осознало, что если они хотят оставаться в бизнесе, у них нет иного выбора, кроме как ввести меры безопасности и поменять рабочие привычки своих работников
Итальянская компания ISA по производству охлаждаемых витрин для ресторанов и баров из-за карантина разработала для своих сотрудников новые правила поведения на предприятии, пишет Reuters.
Соблюдать правила сотрудникам помогают технологии и простые на первый взгляд решения. Например, на полу всего завод теперь есть разметка рабочих зон, которую должны соблюдать работники.
В уборные же на заводе теперь можно попасть, когда там никого нет: об этом сигнализирует специальный "светофор" у двери, который загорается красным при входе человека в уборную и зеленым – при выходе из нее. Зажигают нужный свет на "светофоре" сами же сотрудники предприятия.
Для того, чтобы работники не подходили близко друг к другу, они все прикрепляют к своей одежде специальные приборы и устанавливают специальное приложение на телефон. При близком приближении сотрудников друг другу прибор вибрирует, а приложение передает сигнал в общую базу данных.
Естественно, при входе на предприятие, каждому сотруднику измеряют температуру. Каждый работает в маске, перчатках и с защитными экранами на лице. Всего на работу выходят 200 работников из 800.
"Руководство компании осознало, что если они хотят оставаться в бизнесе, у них нет иного выбора, кроме как ввести меры безопасности и поменять рабочие привычки своих работников", – пишет издание.
"Мы убеждены, что такие меры вводятся не для того, чтобы шпионить за нами. Это только средство для того, чтобы сохранять дистанцию и иметь данные о близких контактах. Если мы находим положительный случай COVID-19, нам будет проще отследить круг контактных лиц", – говорит один из работников компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые утверждают, что карантин нельзя отменять, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.
- Во Франции исследователи использовали карантин, чтобы провести репетицию полета на Марс.