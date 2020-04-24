Трамп предложил лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом

Врачи просят не спешить выполнять рекомендации главы Белого дома

Дональд Трамп, выступая на ежедневном брифинге в Белом доме вечером в четверг, 23 апреля, предложил альтернативный способ лечения коронавируса - инъекциями дезинфектора и ультрафиолетом. Специалисты уже просят так не делать. Об этом пишет CNN.

На брифинге представитель министерства внутренней безопасности Билл Брайан представил результаты исследований, согласно которым коронавирус ослабевает при воздействии солнечного света и тепла. При этом он отметил, что исследование еще не прошло рецензирование.

После этого Дональд Трамп предположил, что американцы, заболевшие COVID-19, могут лечиться, выходя на солнце в жаркий день.

"Предположим, что мы поражаем тело мощным светом, будь то ультрафиолетовое излучение или просто очень мощный свет — и мне кажется, что вы сказали, что это не проверено, но вы проверьте — и затем я сказал, что допустим, вы ввели свет внутрь тела, что можно сделать либо через кожу, либо каким-то другим способом. И я так понимаю, вы сказали, что тоже собираетесь это проверить. Звучит интересно", - заявил президент.

Президент попросил координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктора Дебору Биркс "поговорить с врачами и посмотреть, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения". При этом доктор заявила, что свет и тепло не используют для лечения.

На брифинге также представили результаты исследования, согласно которому дезинфицирующие средства, такие как отбеливатель или изопропиловый спирт, быстро уничтожают вирус. В ответ на это Трамп предложил проверить, можно ли использовать эти средства для лечения коронавируса, например, в виде инъекций.

"Затем, я смотрю на дезинфицирующие средства, которые его (коронавирус - ред.,) уничтожают за минуту, одну минуту. Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем введения (дезинфектора- ред.,) внутрь? Или буквально прочистку, потому что вы видите, что он попадает в легкие и оказывает огромное влияние на легкие. Так что было бы интересно проверить и это. Вам придется обратиться к профессиональному врачу, но мне кажется это интересным, так что посмотрим. Но сама концепция света, то как он убивает его (коронавирус - ред.,) за одну минуту, это довольно мощно", - заявил Трамп.

Солнечный свет не может быть потенциальным лекарством от коронавируса, заявили CNN несколько медиков. Врачи предупредили, что предложения Трампа о лечении с помощью солнца и дезинфицирующих средств не имеют смысла. Попытки лечиться с помощью солнечного света могут привести к ожогам, развитию рака кожи и другим последствиям.

Всемирная организация здравоохранения ранее отнесла лечение COVID-19 с помощью солнца к мифам. Воздействие солнца или температуры выше 25 градусов не препятствуют распространению коронавируса, говорили в ВОЗ. Эксперты в свою очередь предупреждали, что ультрафиолетовые лампы могут навредить человеку при неправильном использовании.

Глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США, доктор Стивен Хан после выступления Трампа призвал граждан не использовать дезинфицирующие средства для приема внутрь. Власти Вашингтона также попросили людей не делать себе инъекции с дезинфицирующими средствами

Ранее советы 45-го президента США уже принесли вред. Он назвал гидроксихлорохин в качестве революционной панацеи от коронавируса. И пожилая пара из Аризоны выпила в профилактических целях таблетки для чистки аквариумов — они тоже содержат гидроксихлорохин. Но не учли тот факт, что гидроксихлорохин, хоть и используется для лечения малярии, но также является ядом и имеет сильнейшие побочные эффекты, летальные для людей с сердечной недостаточностью. Использовать препарат можно только под наблюдением врачей. Мужчина, в результате, скончался, женщина попала в реанимацию.

Как ранее писал Фокус:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в страну. "Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", – сказано в сообщении.