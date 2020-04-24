Боль в мышцах и потеря вкуса. В США расширили список симптомов коронавируса
2020-04-24 16:15:04
Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили список симптомов коронавирусной инфекции. Новый список приводится на сайте ведомства.
Ранее в него входили только три симптома - жар, кашель и одышка. После обновления список симптомов расширили до девяти. Омечается, что они могут появится в течение 2-14 дней после заражения коронавирусом.
Список симптомов:
- высокая температура;
- кашель;
- одышка или затрудненное дыхание;
- озноб;
- тремор;
- мышечные боли;
- головная боль;
- боль в горле;
- потеря вкуса и обоняния.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что в Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса. В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.
- Французские врачи назвали новые симптомы коронавируса, которые связаны с болезнями кожи.
- Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус, считают ученые из Сингапура.
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