Лукашенко считает коронавирус "ударом по башке от Бога" за "безобразное" отношение к природе

Если бы отношение к природе было более ответственным, "мы бы жили не только лучше, но и вирусы бы нас не взяли", говорит лидер Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что коронавирус – это "удар по башке" от Бога из-за безответственного отношения к природе.

Об этом он заявил во время рассмотрения проекта указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", передает БелТА.

"Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – сказал Лукашенко.

По его словам, если бы отношение к природе было более ответственным, "мы бы жили не только лучше, но и вирусы бы нас не взяли".

Ранее у хоккеиста, с которым в одной команде на любительском турнире играл президент Беларуси Александр Лукашенко, подтвердили коронавирус.

В пресс-службе президента РБ сразу заявили, что Лукашенко не контактировал с инфицированным игроком и не будет сдавать тест на COVID-19. На самоизоляцию Лукашенко тоже уходить не собирается.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.