Статистика коронавируса в мире на 25 апреля: выздоровело более 800 тысяч человек

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 925,758 зарегистрированных больных

В мире, по состоянию на 25 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,832,454 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 197,343 человек, а выздоровели 807,040 человек.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 925,758 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 219,764, Италия – 192,994, Франция – 159,828, Германия – 154,999 и Великобритания – 143,464.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 52,217, Италия – 25,969, Испания – 22,524, Франция – 22,245, Великобритания – 19,506.

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