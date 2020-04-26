Паника в Пхеньяне. Жители запасаются едой, а над столицей КНДР летают вертолеты, – СМИ

Из-за слухов о болезни Ким Чен Ына в столице КНДР начала распространяться паника

В столице КНДР Пхеньян жители начали закупаться едой из-за паники по поводу смерти Ким Чен Ына, а над самим городом были замечены вертолеты. Об этом сообщает Washington Post.

По данным журналистки издания Анны Файфилд, жители столицы КНДР начали запасаться всем, начиная от стирального порошка и риса, заканчивая электроникой и алкогольными напитками. Вначале скупались все импортные товары, а потом в ход пошла и продукция местного производства, например, рыбные консервы и сигареты.

Файфилд пишет, что надежные источники сообщают, как над Пхеньяном летают вертолеты, а работа поездов на территории КНДР нарушена, не ходят поезда и через границу с Китаем.

"Если с Ким Чен Ыном окажется все в порядке, то это вряд ли будет первый случай, когда сообщения о смерти северокорейского лидера оказались слухами. Японские и южнокорейские СМИ "убивали" его деда Ким Ир Сена, и его отца Ким Чен Ира, несколько раз", – пишет Файфилд.

Также о преждевременной смерти Ким Чен Ына уже сообщали в 2014 году, когда его исчезновение на 6 недель вызвало слухи об убийстве лидера КНДР в ходе военного переворота или сердечного приступа.

"Никто из нас не узнает наверняка, пока Северная Корея не скажет сама, или Ын не вернется в поле зрения", – подчеркивает журналистка.

Также она добавляет, что на этот раз слухи выглядят иначе. Разговоры о том, что у Ким Чен Ына была какая-то операция на сердце были достаточно настойчивыми.

Некоторые аналитики согласны с тем, что исчезновение северокорейского лидера похоже на нечто большее, чем просто слухи.

"Мы потенциально сталкиваемся с серьезным кризисом. С Кимом определенно что-то не так", – говорит историк, эксперт в вопросе Северной Корее Андрей Ланков.

Другие же говорят, что отсутствие Ким Чен Ына может иметь иные правдоподобные объяснения.

"Возможно, он практикует социальной дистанцирование", – заявил аналитик в вопросе КНДР, учившийся в университете Ким Ир Сена в Пхеньяне Александр Мансуров.

Также Ким Чен Ын мог решить не пойти на самый главный праздник в КНДР преднамеренно.

"Это его девятый год у власти. Теперь он чувствует себя более комфортно. Он делает все по-своему и оставляет свой след", – говорит Мансуров.

Несмотря на это, разговоры о болезни Ким Чен Ына влияют на образ северокорейского лидера среди чиновников Пхеньяна, которые удерживают его у власти, отмечает Файфилд.

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