"Это чудо". В Эквадоре вышла из комы женщина с COVID-19, чей прах месяц назад передали семье

Инцидент произошел в городе Гуаякиль, где располагается эпицентр коронавируса в стране. Из-за перегруженности больниц женщину перепутали с другой пациенткой

В Эквадоре больница объявила 74-летнюю пациентку умершей от коронавируса и отправила ее прах семье. Но женщина спустя месяц женщина вернулась домой. Об этом сообщает ВВС.

В прошлом месяце семье Альбы Марури сообщили о ее смерти. Но женщина очнулась после трехнедельной комы и попросила врачей связаться с ее сестрой.

Марури живет в городе Гуаякиль, где располагается эпицентр коронавируса в стране. По данным местных СМИ, женщина попала в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием.

27 марта врачи сообщили семье пациентки, что она умерла. Родственникам показали труп в больничном морге, но семью держали на расстоянии, чтобы они не заразились коронавирусом.

Племянник Марури, Хайме Морли, заявил, что чиновники больницы считали, что это была его тетя.

"Я боялся взглянуть на ее лицо. Я был в полутора метрах от тела. У нее было такое же волосы, тот же оттенок кожи", – рассказывает племянник.

В итоге, тело забрали для кремации, а пепел был передан скорбящей семье.

Но в четверг, 16 апреля, Марури пришла в себя и назвала удивленным врачам свое имя. Она предоставила им свой домашний номер телефона и попросила сестру Ауру забрать ее.

Альба Марури. Фото: Twitter/@lahistoriaec

Представители больницы отправились к семье и принесли свои извинения. В прошлом месяце в больнице творился хаос из-за большого количество зараженных коронавирусом и летальных случаев.

"Это чудо. Почти месяц мы думали, что она умерла. Представьте себе. А у меня остался чужой пепел", – говорит сестра Марури.

Чей пепел передали семье пока остается неизвестным. Но родственники "ожившей" Альбы Марури собираются требовать от властей компенсацию и покрыла их расходы на кремацию.

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