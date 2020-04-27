Статистика коронавируса в мире на 27 апреля: почти 3 млн инфицирований и 200 тыс. смертей
2020-04-27 07:36:00
Общее количество случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к отметке в 3 млн. Пока что – 2 994 960
Общее число случаев коронавируса по всему мира с начала пандемии почти достигло 3 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Так, по состоянию на 07:20 27 апреля общее количество случаев COVID-19 составило 2 994 960. При этом, 206 997 человек умерли, 878 955 – выздоровели.
Лидерство в антирейтинге по заболеваемости по-прежнему удерживает США – 987 322 инфицированных (55 415 человек в США умерли от заболевания и 118 781 – выздоровели).
С начала суток в Америке – два новых летальных случая и 162 случая инфицирования COVID-19.
В тройке лидеров – Испания с 226 629 случаями инфицирований и 23 190 смертей и Италия с 197 675 больными и 26 644 умершими.
Замыкает антирейтинг с 80 949 случаями коронавируса Россия. Среди всех стран в топе у РФ наименьшее количество летальных исходов – всего лишь 747. Еще 6 767 человек в России выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, 27 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес COVID-19, собирается выйти на работу.
- Эпидемия коронавируса поразила крупнейший город Эквадора. Больницы и морги города Гуаякиль переполнены инфицированными коронавирусом.