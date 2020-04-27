"Пропажа" Ким Чен Ына. В Южной Корее не заметили необычной деятельности в КНДР

СМИ КНДР второй день подряд передают слова благодарности рабочим от имени Ким Чен Ына

СМИ КНДР распространили новое сообщение от имени Ким Чен Ына. Несколько госизданий написали, что он выразил благодарность рабочим, строящим туристическую зону в восточном побережье региона Вонсан.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

"Верховный лидер Ким Чен Ын направил свою благодарность рабочим, которые посвятили себя строительству туристической зоны Вонсан-Калма", – сказано в сообщении.

При этом новые фотографии лидера КНДР местные СМИ по-прежнему не предоставляют.

Напомним, накануне исследовательская группа 38 North обнаружила поезд Ким Чен Ына возле Вонсана.

Сообщение пришло на фоне слухов о том, что что-то может быть не так со здоровьем Ким Чен Ына, поскольку он пропустил важную ежегодную церемонию 15 апреля, посвященную дню рождения покойного основателя государства и его деда Ким Ир Сена.

В то же время Мун Чунг-ин, специальный советник президента Южной Кореи по безопасности сообщил, что Ким Чен Ын "жив и здоров".

Министерство объединения Южной Кореи также подтвердило, что на Севере не было обнаружено никаких "необычных признаков".

"Нам нечего подтверждать в отношении спекуляций по поводу здоровья лидера Ким Чен Ына. Однако наша позиция о том, что в настоящее время в Северной Корее нет необычной деятельности", – сказано в сообщении министерства.

В то же время советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США "пристально следят" за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына, передает CNN.

По данным американского чиновника, разведка предпологает, что лидер КНДР находится в серьезной опасности после перенесенной ранее операции.

Второй источник, знакомый с разведкой сообщил, что США внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Источник признал, что проблемы Кима, связанные с весом и курением, хорошо известны, но ясно дал понять, что они ждут дополнительной информации.

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