Билл Гейтс: Вакцина против коронавируса будет готова в течение года
2020-04-27 11:36:00
Но если же будут сложности, то изготовление вакцины может затянуться и на два года
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прогнозирует выход вакцины против коронавируса в течение одного-двух лет. Об этом Гейтс рассказал в интервью CNN.
"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленное производство в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", – заявил Гейтс.
Также миллиардер сообщил, что фонд Bill & Melinda Gates Foundation уже отдлал на борьбу с коронавирусом около $40 млрд.
Кроме всего прочего, по словам Гейтса, после коронавируса мировые экономики ожидает продолжительный спад.
"Пандемия обойдется мировой экономике в десятки триллионов долларов", – прогнозирует основатель Microsoft.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.
- В настоящий момент в мире в разработке находятся 70 видов вакцины. Их испытания на людях уже проходят в США, Китае и Великобритании.