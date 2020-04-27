В Италии откроют памятники архитектуры и музеи с 18 мая и только для местных жителей

Пока границы закрыты, посетить их смогут только местные жители

В Италии уже 4 мая планируют снять национальный карантин. А 18 мая начнут открывать музеи и туристические достопримечательности, в том числе Помпеи и Колизей. Об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини, пишет Agenzia Italia.

По словам чиновника, пока речь идет исключительно о тех культурных заведениях и памятниках архитектуры, которые смогут обеспечить необходимые меры безопасности. К тому же посетить их смогут только местные жители, поскольку открывать границы в Италии пока не собираются. И случится это не ранее, чем к концу года.

Вилла в Помпеях

Также сообщается, что правительство планирует выделить по 500 евро семьям с низкими доходами, чтобы те могли отдохнуть на местных курортах.

А премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что послабление карантина не значит, что нужно полностью отказаться от правил. И социальную дистанцию нужно будет соблюдать даже при встрече с друзьями и родственниками. "Если любите Италию, держитесь на расстоянии", - заявил он.

Заводы, ориентированные на экспорт, запустят уже сегодня, а прочую объекты промышленности возобновят работу уже 4 мая.

Итальянцам разрешат путешествовать, но только в пределах своих провинций. Но передвижение между ними будет по-прежнему запрещено, за исключением случаев, когда речь идет о работе, здравоохранении или других неотложных целях.

Колизей/Фото: Traveling Mind

Парки и скверы также откроются с 4 мая, и люди смогут гулять или заниматься спортом на свежем воздухе, но соблюдая при этом дистанцию. В общественном транспорте маски для лица будут обязательны. Также рестораны возобновят работу, но никаких посиделок в компании, они смогут только работать в режиме "еда на вынос".

Кроме этого будет разрешено посещение похорон, но только родственниками, не более 15 человек и все они должны будут соблюдать дистанцию и надеть маски. Также под запретом остаются рукопожатия и объятия.

В Италии было зафиксировано 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 644 человек скончались.

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