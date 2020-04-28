Трамп удивлен, что в США "горячие линии" перегружены вопросами о хлорке и COVID-19
2020-04-28 11:39:00
Президент не считает, что в сложившейся ситуации есть его вина
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может себе представить, почему на "горячие линии" в стране начали звонить с вопросами о лечении COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств. Об этом сообщает ВВС.
На прошлой неделе во время брифинга в Белом доме Трамп присутствовала во время обнародования результатов исследований правительства США, где говорилось, что коронавирус может быть убит хлоркой за несколько минут.
"Я вижу дезинфицирующее средство, которое убивает его (коронавирус, – ред.) за минуту. Одну минуту. Есть ли способ, сделать подобное с помощью инъекций или фактически чисткой", – задался вопросом Трамп.
День спустя президент США попытался оправдаться, сказав, что вопрос был саркастическим.
Несмотря на это, в минувшие выходные губернаторы штатов Мичигана и Мэриленда обвинили Трампа во всплеске обращений от американцев на "горячие линии". После вопроса президента сотни американцев просили дать разъяснения по поводу опасного и странного заявления Трампа.
Губернатору Мэриленда пришлось выпустить предупреждение по всему штату, призывающее не употреблять дезинфицирующие средства для лечения коронавируса.
Позже на вопрос о всплеске звонков, связанных с необдуманным вопросом, Трамп ответил:
"Не могу себе представить, почему (увеличилось количество звонков, – ред.). Не могу себе этого представить", – заявил Трамп.
На вопрос, возьмет ли он на себя ответственность за увеличение количество звонков, Трамп заявил, что не возьмет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Также производители отбеливателей просят не слушать Трампа и не лечить COVID-19 их продукцией. Компании отреагировали на скандальные заявления президента США.
- В это же время, ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.
- А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.
- Также в США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- А китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версия вируса.