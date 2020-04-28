Трамп удивлен, что в США "горячие линии" перегружены вопросами о хлорке и COVID-19

Президент не считает, что в сложившейся ситуации есть его вина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может себе представить, почему на "горячие линии" в стране начали звонить с вопросами о лечении COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств. Об этом сообщает ВВС.

На прошлой неделе во время брифинга в Белом доме Трамп присутствовала во время обнародования результатов исследований правительства США, где говорилось, что коронавирус может быть убит хлоркой за несколько минут.

"Я вижу дезинфицирующее средство, которое убивает его (коронавирус, – ред.) за минуту. Одну минуту. Есть ли способ, сделать подобное с помощью инъекций или фактически чисткой", – задался вопросом Трамп.

День спустя президент США попытался оправдаться, сказав, что вопрос был саркастическим.

Несмотря на это, в минувшие выходные губернаторы штатов Мичигана и Мэриленда обвинили Трампа во всплеске обращений от американцев на "горячие линии". После вопроса президента сотни американцев просили дать разъяснения по поводу опасного и странного заявления Трампа.

Губернатору Мэриленда пришлось выпустить предупреждение по всему штату, призывающее не употреблять дезинфицирующие средства для лечения коронавируса.

Позже на вопрос о всплеске звонков, связанных с необдуманным вопросом, Трамп ответил:

"Не могу себе представить, почему (увеличилось количество звонков, – ред.). Не могу себе этого представить", – заявил Трамп.

На вопрос, возьмет ли он на себя ответственность за увеличение количество звонков, Трамп заявил, что не возьмет.

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