Статистика коронавируса в мире на 29 апреля: в топ-10 стран по заболеваемости – два изменения

Россия обошла Иран и заняла седьмую строчку "антирейтинга", а Британия поменялась местами с Германией

В мире по состоянию на 29 апреля зафиксировано 3 138 413 случаев инфицирования коронавирусом. При этом, 217 985 людей умерли от COVID-19 и 955 824 – выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сутки в "антирейтинге" стран по распространению коронавируса произошло два изменения: РФ с 93 558 случаями поднялась на седьмую строчку, а Британия (161 145 случаев) поменялась местами с Германией (159 912 случаев).

Замыкает первую десятку стран-лидеров по количеству инфицированных Китай – 82 858 случаев при 4 633 летальных исходах и 77 578 выздоровевших.

С отрывом с 800 тыс случаев первое место по-прежнему удерживает США, где вчера число зараженных перевалило за миллион. Сейчас их количество составляет 1 035 765, погибших – 59 266, а выздоровевших – 142 238.

Наименьшее количество летальных исходов (867) – по-прежнему у России.

Как ранее сообщал Фокус:

В мире по состоянию на утро 28 апреля было зафиксировано 3 064 838 случаев инфицирования коронавирусом. 211 609 человек умерли от COVID-19 и 922 403 – выздоровели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.