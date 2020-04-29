В Нью-Йорке 12 истребителей устроили авиашоу для медиков, борющихся с пандемией

В шоу приняли участие "Голубые ангелы" из военно-морского флота и "Буревестники" из военно-воздушных сил США

В США самолеты элитных демонстрационных эскадрилий устроили масштабное авиашоу для медработников, чтобы поддержать их в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Independent.

Так, в небо над Нью-Йорком, Нью-Джерси и Пенсильванией поднялись 12 истребителей, из которых 6 "Голубые ангелы" из военно-морского флота США, а еще 6 из эскадрильи военно-воздушных сил США "Буревестники".

"Мы невероятно горды тем, что имеем возможность приветствовать тех, кто работает на передовой COVID-19, мы восхищаемся вашей силой и стойкостью", – заявил старший офицер и командир эскадрильи "Голубых ангелов" Брайан Кесселринг.

Показательный полет стал первым из нескольких запланированных шоу на ближайшие недели по всей стране. Тур был назван "Сильная Америка", он является данью тем, кто находится на передовой борьбы с пандемией в стране.

Жителям городов также напомнили, что наблюдать за действом разрешается лишь из дома.

Реакция американцев в соцсетях на авиа-шоу была разной. Многие поприветствовали инициативу и благодарили врачей за их неоценимый и тяжелы труд.

Другие же задались вопросом, сколько средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус и продуктов для малоимущих можно было бы купить за стоимость представления.

"Если "Голубые ангелы" не сбросят маски N95 и средства индивидуальной защиты для нью-йоркских врачей и медсестер, то это будет не лучший способ борьбы с коронавирусом", – написал один из пользователей Twitter.

Высокопоставленные военные чиновники заявили, что стоимость полетов была оплачена из денег, которые ранее были заложены в бюджет Пентагона. Президент США Дональд Трамп заявил, что инициатива исходила от военных, что продемонстрировать поддержку американским медицинским работникам.

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