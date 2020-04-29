Последователи Трампа. Пляж на курорте в Испании залили хлоркой, чтобы очистить от COVID-19

Инцидент произошел на пляже Захара-де-лос-Атунес, невдалеке от города Кадис

В Испании власти в одном из курортных городов решили залить местный пляж хлоркой, чтобы защитить людей от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел на пляже Захара-де-лос-Атунес, невдалеке от города Кадис, там коммунальные службы на тракторах опрыскали более 2 км прибрежной зоны хлоркой. Дезинфекция была проведена за день до того, как в Испании детям было разрешено покидать дома. Страна обнародовала четырехэтапный план по выходу из карантина и собирается вернуться к нормальной жизни к концу июня.

По словам экологов, решение властей по дезинфекции пляжа, обернулось "безжалостным ущербом" для местной экосистемы.

Одна из местных экоактивисток Мария Долорес Иглесиас заявила, что хлорка "убила все на земле, и там больше ничего не видно, даже насекомых".

Пострадавший пляж и его дюны являются охраняемыми территориями, как места для размножения и гнездования перелетных птиц, отмечает Иглесиас. Активистка добавила, что видела по меньшей мере одно гнездо с яйцами, разрушенное тракторами.

"Хлорка используется как очень мощное дезинфицирующее средство, и логично, когда его использует для очистки улиц и асфальта, но здесь ущерб был безжалостным. Они опустошили дюнные пространства и нарушили все правила. То, что они сделали, было ошибкой, учитывая, что вирус живет в людях, а не на пляже. Это безумие", – говорит Иглесиас.

Один из местных чиновников Агустин Конехо признал, что это было "неправильным ходом".

"Я признаю, что это было ошибкой, но мы делали это с наилучшими намерениями", – заявил чиновник.

Он добавил, что местные власти хотели защитить детей, которые пришли бы на пляж после смягчения карантина.

По данным СМИ, правительство автономного сообщества Андалусия в настоящее время рассматривает вопрос о наложении штрафа на местные власти.

Стоит подчеркнуть, что это уже не первый скандал с применением хлорки против коронавируса. Так, президент США на брифинге в Белом доме спросил, могут ли помочь инъекции хлорки при лечении COVID-19.

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