В учтенных братских могилах Второй мировой захоронены 5,5 млн неизвестных советских солдат

Минобороны РФ около года назад провело паспортизацию учтенных братских захоронений

Более половины из 8,5 миллионов захороненных в учтенных братских могилах по всему миру участников Второй Мировой войны неизвестны.

Такие данные привел глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, пишет ТАСС.

По его словам, российское Минобороны около года назад провело паспортизацию учтенных братских захоронений.

"Я получил официальную информацию, коллеги. И вы знаете, она меня потрясла. По всему миру насчитывается всего 43 тыс. 147 паспортизированных братских захоронений времен Великой Отечественной войны. В них захоронены 8 млн 572 тыс. 566 человек, из них 5 млн 460 тыс. неизвестных – более 60%", – сказал Косачев.

При этом, согласно приведенным данным, в странах дальнего зарубежья находится 5,6 тыс. захоронений, где покоится 2 млн 700 тыс. человек, из них 2 млн 186 тыс. неизвестных, а на постсоветском пространстве, без учета России, насчитывается 6 тыс. 434 захоронения, где покоится 1 млн 369 тыс. человек, из них 1 млн 103 тыс. неизвестных.

"В России цифра, к счастью, чуть лучше, но и она потрясает воображение – 31 тыс. 78 братских захоронений, захоронено 4 млн 427 тыс. 540 человек, из них 2 млн 170 тыс. 814 неизвестных – это примерно половина", – констатировал Косачев.

Он отметил, что в статистике приводятся лишь те захоронения, которые находятся на учете.

При этом достаточное количество захоронений, по его словам, не поставлено на учет, их нет в этой статистике.

Как ранее сообщал Фокус: