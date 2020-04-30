Статистика коронавируса в мире на 30 апреля: больше миллиона человек выздоровели от COVID-19

В топ-10 стран по распространению коронавируса – без изменений

На утро 30 апреля в мире зафиксировано 3 220 346 случаев инифицирования коронавирусом при 228 236 летальных исходах. Уже больше миллиона человек (1 000 356) выздоровели от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Таким образом, 81% от всех "закрытых" случаев коронавируса (случаи, которые завершились либо выздоровлением, либо смертью человека) привел к положительному исходу. Остальные 19% – летальные случаи.

В топ-10 стран по распространению коронавируса – без изменений. На первой строчке "антирейтинга" – США с 1 064 572 инфицированными и 61 669 летальными исходами.

Первую тройку замыкают Испания (236 899 случаев на 24 275 смертей) и Италия (203 591 случаев на 27 682 смертей). Замыкает "топ" Китай.

Примечательно, что у Бразилии и Бельгии, которые не входят в первую десятку, количество летальных исходов выше, чем у КНР – 5 513 и 7 501 соответственно против 4 633 смертей в Китае.

Количество летальных исходов в РФ приближается к тысяче: сейчас – 972 случая.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 30 апреля, чрезвычайный комитет по коронавирусу ВОЗ проведет совещание для оценки эпидемиологической ситуации в мире.