Статистика коронавируса в мире на 1 мая: Китай выбыл из ТОП-10 стран с COVID-19

Бразилия обогнала КНР по количеству зараженных

На утро 1 мая в мире зафиксировано 3 млн 308 тыс. случаев инфицирования коронавирусом при 234 тыс. летальных исходов. Вылечились уже 1 млн 42 тыс. заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

На первой строчке "антирейтинга" по количеству заболевших – США с 1 млн 095 тыс. инфицированных и 63,8 тыс. смертей).

Первую тройку замыкают Испания (239 тыс. случаев на 24,5 тыс. смертей) и Италия (205 тыс. случаев и 27,9 тыс. смертей).

В России, которая занимает восьмое место в "антирейтинге" количество случаев заражения превысило 100 тыс. (уже составляет 106 тыс.). При это в РФ наименьшее количество смертей (1073) среди стран первой десятки по количеству инфицированных.

Китай впервые с начала пандемии покинул ТОП-10 стран с коронавирусом. За минувшие сутки по количеству зараженных КНР обогнала Бразилия (87 тыс. инфицированных и 6 тыс. смертей).

Статистика коронавируса в топ-10 стран / Источник: Worldometer

Как ранее сообщал Фокус:

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. На время болезни он ушел на самоизоляцию.